  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 09 Temmuz 2017 23:45

Hatayda polise silahlı saldırı

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde devriye görevi yapan asayiş ekiplerine düzenlenen silahlı saldırı sonrası çıkan çatışmada 2'si ağır 3 polis memuru yaralandı.

Video Galeri
Giresunda alkollü tartışma kanlı bitti
Giresunda alkollü tartışma kanlı bitti
Video Galeri
Karamanda tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 17 yaralı
Karamanda tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 17 yaralı
Video Galeri
Bakan Albayraktan müjde
Bakan Albayraktan müjde
Video Galeri
Sakaryada korkutan yangın!
Sakaryada korkutan yangın!
Video Galeri
Festivalde Sedat Pekere yoğun ilgi
Festivalde Sedat Pekere yoğun ilgi
Video Galeri
Pervin Buldan kaza geçirdi
Pervin Buldan kaza geçirdi