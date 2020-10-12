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  3. 12 Ekim 2020 11:20

Hatay'da sigarasını yakmak için çakmağını yaktığı gibi...

Hatay’da, yol kenarında sigara içmek için çakmak çakan vatandaş, kundakçı denilerek çevredekiler tarafından darp edildi. Kanlar içinde kalan vatandaş polis tarafından hastaneye kaldırıldı.

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