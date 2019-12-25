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  3. 25 Aralık 2019 11:00

Hatay'da trafo patladı

Hatay'da sağanak sırasında elektrik trafosu patladı. Mahalleyi elektriksiz bırakan trafo patlaması, görüntülere de yansıdı.

Video Galeri
Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var
Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var
Video Galeri
Şırnak'ta kömür ocağında göçük
Şırnak'ta kömür ocağında göçük
Video Galeri
2,5 aydır kayıp genç kız, annesine gönderdiği videoyla şoke etti
2,5 aydır kayıp genç kız, annesine gönderdiği videoyla şoke etti
Video Galeri
İstanbul'da çocuğa otomobil kullandıran sorumsuz sürücü kamerada
İstanbul'da çocuğa otomobil kullandıran sorumsuz sürücü kamerada
Video Galeri
''Robin Hood'' İstanbul'da yeniden ortaya çıktı
''Robin Hood'' İstanbul'da yeniden ortaya çıktı
Video Galeri
Hergün yeni bir kadın cinayeti yaşanırken insanlığımızdan utandıran görüntü
Hergün yeni bir kadın cinayeti yaşanırken insanlığımızdan utandıran görüntü
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