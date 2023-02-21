Anasayfa Video Galeriler Gündem Hatay'da yıkılan lüks binada vahim iddia Hatay'da yıkılan lüks binada vahim iddia 21 Şubat 2023 Salı Saat: 15:20 Hatay'da depremde çöken bir binanın zemin katına havuz yapıldığı için kolonlarının kesildiği iddia edildi. Yaptığı binada oturan müteahhidin deprem sabahı kaçtığı iddia edildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63f4b70cb860fe5d2a57e343" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR ''İçinde sır olan bir olay...'' Bahçeli'nin sözleri kafa karıştırdı 7.6'lık depremin merkezi Elbistan'da binalar böyle yıkıldı Suudi Veliaht kendi ''Kabe''sini mi inşa ediyor ? Kılıçdaroğlu: ''İktidarla birlikte zihniyeti de değiştirmemiz şart'' Aksaray'da 3 okul için tahliye kararı Depremler sonrası ülkesine dönen Suriyeli sayısı açıklandı Bu çiçeğe sakın dokunmayın! Cezası 244 bin 315 TL Yıkılan binadan geriye sadece o kaldı, sakinleri terk edemedi Depremler sonrası yerle bir olan Hatay'dan kaçış kamerada