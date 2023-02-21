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Hatay'da yıkılan lüks binada vahim iddia

Hatay'da depremde çöken bir binanın zemin katına havuz yapıldığı için kolonlarının kesildiği iddia edildi. Yaptığı binada oturan müteahhidin deprem sabahı kaçtığı iddia edildi.

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