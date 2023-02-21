Hatay'da yıkılan lüks binada vahim iddia

Hatay'da depremde çöken bir binanın zemin katına havuz yapıldığı için kolonlarının kesildiği iddia edildi. Yaptığı binada oturan müteahhidin deprem sabahı kaçtığı iddia edildi.

Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63f4b70cb860fe5d2a57e343" allowfullscreen></iframe>