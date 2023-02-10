Anasayfa Video Galeriler Gündem Hatay'da yol kesen yağmacılar kamerada Hatay'da yol kesen yağmacılar kamerada 10 Şubat 2023 Cuma Saat: 15:45 Depremin vurduğu Hatay'da yol kesen bir grup yağmacı, bölgeye yardım taşıyan aracı boşaltmaya kalktı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63e63c6ab100055cef107b93" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Depremden saniyeler önce ışık patlaması Depremin şiddetini gözler önüne seren görüntüler! kahramanmaras-uzman_cavus_depremin_103_uncu_saatinde_sag_cikarildi Enkaz üstünde hırsızlık anı canlı yayına yansıdı 5 gündür enkaz altında olan Taha Duymaz'ın o videosu kahretti: Yarına kadar kalır mıyım bilmiyorum Uzmanlar bile şaşkın! Depremde yan yatan bina şoke etti Kahramanmaraş'ın son hali havadan görüntülendi Türkiye'yi ağlatan görüntü: Enkazın altında 'vasiyetini' kaydetti Adıyaman'da deprem kurbanları için toplu mezar kazıldı