Anasayfa Video Galeriler Gündem Hatay'daki feci kazada ölü sayısı 12'ye yükseldi Hatay'daki feci kazada ölü sayısı 12'ye yükseldi 07 Mayıs 2023 Pazar Saat: 08:35 Hatay’da freni patlayan kamyonun önündeki araçlara çaparak asker uğurlama eğlencesinin yapıldığı alana daldığı feci kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye yükseldi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/645738978f1d136771396943" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kılıçdaroğlu ve Sarıgül Erzican'ı salladı Ceviz büyüklüğündeki dolu büyük hasara yol açtı İstanbul'da büyük miting! Bazı yollar trafiğe kapatıldı Kılıçdaroğlu'ndan yeni video: Vaatlerini 9 maddede sıraladı Milli elektrikli tren ziyarete açıldı Uzmanı açıkladı- 4,5 altındaki depremler olağan Aşiret düğününde takının hakkını verdiler! Gökten altın yağdı Ankara'da olaylı zirve! Rus ve Ukraynalı yetkililer birbirine girdi İstanbul'da otobana Gaffar Okan pankartı asıldı