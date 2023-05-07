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  4. Hatay'daki feci kazada ölü sayısı 6'ya yükseldi

Hatay'daki feci kazada ölü sayısı 6'ya yükseldi

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Hatay’da freni patlayan kamyonun önündeki araçlara çaparak asker uğurlama eğlencesinin yapıldığı alana daldığı feci kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya yükseldi. Kazada 32 kişinin de yaralandığı öğrenildi.

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