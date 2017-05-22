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  3. 22 Mayıs 2017 22:45

Hataydaki kaçak silah operasyonunda 2 tutuklama

Hatay'da polisin düzenlediği kaçak silah operasyonunda gözaltına alınan 4 kişiden 2’si tutuklandı.

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Diyarbakırda 1400 polisle dev huzur operasyonu
Diyarbakırda 1400 polisle dev huzur operasyonu
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Şehit yakınları ile sanık yakınları birbirine girdi
Şehit yakınları ile sanık yakınları birbirine girdi
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Genelkurmay davasında gergin dakikalar
Genelkurmay davasında gergin dakikalar
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Cinayete kurban giden genç defnedildi
Cinayete kurban giden genç defnedildi
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Başbakan Yıldırımdan Rusyaya domates ithalatı açıklaması
Başbakan Yıldırımdan Rusyaya domates ithalatı açıklaması
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Trump'tan bir ilk
Trump'tan bir ilk