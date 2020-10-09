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  3. 09 Ekim 2020 22:15

Hatay'daki orman yangını ilerlemeye devam ediyor

Video Galeri
Hatay'daki orman yangını ilerlemeye devam ediyor
Hatay'daki orman yangını ilerlemeye devam ediyor
Video Galeri
Bursa'da sağanak ve dolu yağışı! Araçlar yolda kaldı
Bursa'da sağanak ve dolu yağışı! Araçlar yolda kaldı
Video Galeri
İstanbul'da akılalmaz olay! Sahiplendikleri köpeklere işkence ettiler!
İstanbul'da akılalmaz olay! Sahiplendikleri köpeklere işkence ettiler!
Video Galeri
2 yaşındaki torununun eline tutuşturduğu silahı ateşledi!
2 yaşındaki torununun eline tutuşturduğu silahı ateşledi!
Video Galeri
Malatya'da 947 altın sikke ele geçirildi
Malatya'da 947 altın sikke ele geçirildi
Video Galeri
Sahte alkolden 7 kişi öldü! Yüzey temizleyiciye içki aroması katıp içmişler!
Sahte alkolden 7 kişi öldü! Yüzey temizleyiciye içki aroması katıp içmişler!
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