Hatay'ın bu mahallesinde hiçbir bina yıkılmadı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen illerden biri olan Hatay'ın Ekinci Mahallesi'nde hiçbir bina yıkılmadı.

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