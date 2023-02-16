Anasayfa Video Galeriler Gündem Hatay'ın bu mahallesinde hiçbir bina yıkılmadı Hatay'ın bu mahallesinde hiçbir bina yıkılmadı 16 Şubat 2023 Perşembe Saat: 13:40 Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen illerden biri olan Hatay'ın Ekinci Mahallesi'nde hiçbir bina yıkılmadı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63ee081993ff4f6e64457d63" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Enkaz kaldırılırken yıkılan bina altında kalmaktan son anda kurtuldu ''50 milyarlık'' bağış yapan oto galerici sessizliğini bozdu 248'inci saatinde bir mucize daha Fırsatçı ev sahipleri durmak bilmiyor! Depremzedeler isyan etti Sosyal medyada tartışılan binanın müteahhidi konuştu Titanic gemisinin batığından yeni görüntüler yayınlandı Enkazların altından çıkan değerli eşyalar ne olacak ? Ortak yayına katılan duygulandıran Atatürk bağışı 11 gündür her gün enkazın altına girip çıkıyordu, nedeni kahretti!