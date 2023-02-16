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Hatay'ın bu mahallesinde hiçbir bina yıkılmadı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen illerden biri olan Hatay'ın Ekinci Mahallesi'nde hiçbir bina yıkılmadı.

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