Anasayfa Video Galeriler Gündem Hatay'ın son hali içler acısı! Havadan görüntülendi Hatay'ın son hali içler acısı! Havadan görüntülendi 07 Şubat 2023 Salı Saat: 16:05 Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen illerin başında gelen Hatay, dron ile havadan görüntülendi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63e24ca47f541125484e91e3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR 4 katlı otel 10'dan fazla kişiye mezar oldu Deprem bölgesinde deniz taştı! Sokaklar sular altında Sibirya değil Türkiye! Kar kalınlığı 3 metreyi aştı; araçlar kayboldu Bahçeli: ''Sosyal medya farelerine, vandallara göz yummayacağız'' Enkazda sıkışan çocuk saatlerdir kurtarılmayı bekliyor ''Acil'' müdahale gemisi yolda: 3 gün sonra Hatay'da olacak! Bir yıl önce yapılmış lüks apartman yerle bir oldu İskenderun Kaymakamlığı sular altında kaldı Depremzede yardım istemişti... AK Partili Canikli'ye tepki yağıyor!