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  4. Hatice Şendil'den eşiyle romantik paylaşım!

Hatice Şendil'den eşiyle romantik paylaşım!

Ünlü oyuncu Hatice Şendil, sosyal medya hesabından eşi yapımcı Burak Sağyaşar ile romantik anlarını paylaştı.

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