Anasayfa Video Galeriler Gündem Hatice Şendil'den eşiyle romantik paylaşım! Hatice Şendil'den eşiyle romantik paylaşım! 21 Ocak 2024 Pazar Saat: 12:30 Ünlü oyuncu Hatice Şendil, sosyal medya hesabından eşi yapımcı Burak Sağyaşar ile romantik anlarını paylaştı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65ace44427ef133fa303c643" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Havada büyük tehlike! Uçağa lazer tuttular AK Parti'nin İstanbul adayları açıklandı Tarihi an! İlk Türk astronot uzay istasyonunda: İstikbal Göklerdedir! İstanbul'da taksi şoförü kadına kabusu yaşattı İnci Taneleri'nin Dilber'i Hazar Ergüçlü'den ikinci pavyon dansı Gece kulübü girişi yapılan Athena Tapınağı, 1800 yıl öncesi haline dönüyor Türk balıkçılar Yunan askerlerini Ege'de suçüstü yakaladı 3 kadının katilinin kızı sevgilisi tarafından öldürüldü Hayvanları Koruma Derneği'ne horoz dövüşü baskını