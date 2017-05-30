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  3. 30 Mayıs 2017 19:45

Hatun Sürücü davasında kardeşlere beraat kararı

Almanya’nın başkenti Berlin’de 2005 yılında Hatun Sürücü’nün öldürülmesine ilişkin yargılanan kardeşleri hakkında beraat kararı verildi.

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