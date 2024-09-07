Anasayfa Video Galeriler Gündem Hava 10 derece birden soğudu ve Türkiye'ye mevsimin ilk karı yağdı Hava 10 derece birden soğudu ve Türkiye'ye mevsimin ilk karı yağdı 07 Eylül 2024 Cumartesi Saat: 23:20 Erzurum'da hava sıcaklıkları bir anda 10 derece birden düştü ve Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Palandöken'in yüksek kesimlerine kar yağdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66dcb599c7c9fd18830a8e83" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Türkiye'nin zirvesinde gizemli cisim heyecanı ''Anadolu tarihinin başladığı yer''deki 4 bin 200 yıllık felaketin sebebi bulundu Muğla'da büyük orman yangını: Alevler geceyi gündüze çevirdi Dünya tarihinde bir ilk: Suriyeli kaçak deve kuşu Türkiye'de yakalandı 38 günlük trafik çilesi bitti: Bolu Dağı Tüneli trafiğe açıldı Bunun adı balıkçılık değil, cinayet... Gören ne diyeceğini bilemedi Havacılardan tartışılan video: Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama geldi Genç kadın tacizcisine kurşun yağdırdı Trabzon'da sel felaketi: Dünyanın en uzun 2. mağarasını sel vurdu