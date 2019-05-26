Hava ambulansı 1 aylık Elfin Ilgın bebek için havalandı
26 Mayıs 2019 17:30
Hava ambulansı 1 aylık Elfin Ilgın bebek için havalandı
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yeni Doğan Servisinde diyafram fıtığı teşhisi konulan 1 aylık Elfin Ilgın Demir bebek hava ambulansı ile Ankara’ya sevk edildi. Zonguldak’ta ikamet eden Havva ve Soner Demir çiftinin 1 ay önce Elfin Ilgın adını verdikleri ilk çocukları dünyaya geldi. Bülent Ecevit Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yeni Doğan...