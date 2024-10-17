Hava buz kesti, ceviz büyüklüğünde dolu yağdı

Türkiye dün gece itibariyle bir anda buz gibi bir havaya "merhaba" dedi. Hava sıcaklığının hızla düştüğü Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinin yüksek rakımlı köylerine ceviz büyüklüğüne dolu yağdı.

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