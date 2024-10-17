Anasayfa Video Galeriler Gündem Hava buz kesti, ceviz büyüklüğünde dolu yağdı Hava buz kesti, ceviz büyüklüğünde dolu yağdı 17 Ekim 2024 Perşembe Saat: 09:05 Güncelleme: 17 Ekim 2024 Perşembe 09:05 Türkiye dün gece itibariyle bir anda buz gibi bir havaya "merhaba" dedi. Hava sıcaklığının hızla düştüğü Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinin yüksek rakımlı köylerine ceviz büyüklüğüne dolu yağdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6710a93cd82749254f02daa3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Victor Osimhen, Galatasaray taraftarına müjdeyi verdi İstanbul'da büyük yangın: Alevler geceyi gündüze çevirdi Vatandaşlar çocuk parkındaki ''sapığı'' yakalayıp çöpe attı Bunun adı kadın seli: Yüzlerce kadın sokağa indi, polis engelleyemedi Ünlü şarkıcı korkudan kendini odaya kitleyip paylaştı: ''İş korkunç boyutlara ulaştı'' Suriye'den atılan roketler Kilis'e düştü Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümünde yeni şüphe: Harddiskler imha edilmiş Türkiye Malatya depreminde çekilen görüntüyü konuşuyor İstanbul'da trafikte tartışıp, mahallede çatıştılar: Yaralılar var