Anasayfa Video Galeriler Gündem Hava buz kesti! Mart ayında lapa lapa kar sürprizi Hava buz kesti! Mart ayında lapa lapa kar sürprizi 21 Mart 2024 Perşembe Saat: 09:10 Güncelleme: 21 Mart 2024 Perşembe 09:10 Bolu'da gece saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Kent merkezine lapa lapa yağan kar kartpostallık görüntüler oluşturdu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65fbcf5e53bb019cb60a67b3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Trafikte görülmemiş kavga! Tartıştığı sürücüyü köprüden aşağı uçurdu Rize'de sokak ortasında çatışma: 3 yaralı, 7 gözaltı 5 ilde dev operasyon: 3 suç örgütü daha çökertildi Cezaevinde büyük panik! 12 kişi hastanelik oldu FETÖ firarisi eski vali yakalandı Bir ilde fuhuş operasyonu! Şifre şaşırttı Seyirciden Altınok'a: Mal varlığınızla birlikte tüm Ankara'ya komşuymuşsunuz Yine bir estetik ameliyat, yine bir ölüm! Camide tüfekle intihar etti