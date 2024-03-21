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  4. Hava buz kesti! Mart ayında lapa lapa kar sürprizi

Hava buz kesti! Mart ayında lapa lapa kar sürprizi

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Bolu'da gece saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Kent merkezine lapa lapa yağan kar kartpostallık görüntüler oluşturdu.

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