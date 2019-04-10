Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Küçükakyüz Pakistan’da
10 Nisan 2019 17:05
Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Küçükakyüz Pakistan’da
Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Pakistan’ın başkenti İslamabad’da bulunan Pakistan Hava Kuvvetleri karargahını ziyaret etti. Pakistan’ın başkenti İslamabad’da temaslarda bulunan Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Pakistan Hava Kuvvetleri karargahını ziyaret etti. Küçükakyüz’ü, Pakistan Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Mujahid Anwar Khan karşıladı....