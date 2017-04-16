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  3. 16 Nisan 2017 12:20

Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ünal oyunu kullandı

Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal, Çankaya İlkokuluna gelerek referandum için oyunu kullandı.

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Metin Doğan: Oyumu memleketim için kullandım
Metin Doğan: Oyumu memleketim için kullandım
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Kontrolden çıkan otomobil 15 metrelik uçuruma yuvarlandı: 6 yaralı
Kontrolden çıkan otomobil 15 metrelik uçuruma yuvarlandı: 6 yaralı
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Bakan Kaya kucağındaki bebeği ile sandık başına geldi
Bakan Kaya kucağındaki bebeği ile sandık başına geldi
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Aydın Doğan ve eşi Selma Işıl Doğan, oyunu kullandı
Aydın Doğan ve eşi Selma Işıl Doğan, oyunu kullandı
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Başbakan Yıldırım oyunu İzmirde kullandı
Başbakan Yıldırım oyunu İzmirde kullandı
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98 yaşındaki Hayriye nine oyunu kullanarak örnek oldu
98 yaşındaki Hayriye nine oyunu kullanarak örnek oldu