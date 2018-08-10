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  3. 10 Ağustos 2018 10:20

Hava Kuvvetleri’ne FETÖ operasyonu: 22 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki FETÖ soruşturmaları kapsamında örgüt ile irtibatı tespit edilen 22 asker hakkında gözaltı kararı verdi. Gözaltı işlemleri Ankara merkezli 5 ilde yürütülüyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki bazı askerlerin, FETÖ’nün mahrem imamları ile örgüt mensubu...

Bilgin Pro
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