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Hava sıcaklıkları artınca siparişlere yetişemez oldular

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Türkiye genelinde artan bunaltıcı sıcaklar sonrasında vatandaş "tel sineklik" hücumu başlatınca sektör siparişlere yetişemez hale geldi.

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