Anasayfa Video Galeriler Gündem Hava sıcaklıkları artınca siparişlere yetişemez oldular Hava sıcaklıkları artınca siparişlere yetişemez oldular 24 Temmuz 2023 Pazartesi Saat: 12:30 Güncelleme: 24 Temmuz 2023 Pazartesi 12:30 Türkiye genelinde artan bunaltıcı sıcaklar sonrasında vatandaş "tel sineklik" hücumu başlatınca sektör siparişlere yetişemez hale geldi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64be44b85baae668a1180cb7" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Dağda koyun otlatırken LGS'de Türkiye 2'ncisi oldu Dışarısı 45 derece ama bu suya girenler tir tir titriyor! Hafif ticari araç alev alev yandı Uzmanı uyardı: Koma ve ölümle sonuçlanabilir! Güzel oyuncuya korkunç saldırı Okulun spor salonu çöktü: Çok sayıda ölü var Türkiye'nin ve Dünya'nın en büyüğüydü... Kahreden görüntü geldi! Toplu taşımada iki taciz şüphelisine meydan dayağı Aksaray'ın doğal antibiyotiğine talep artıyor! Rusya'dan sonra Almanya da istedi