Anasayfa Video Galeriler Gündem Havaalanında şaşırtan görüntüler! Uçağı yolcular itti Havaalanında şaşırtan görüntüler! Uçağı yolcular itti 04 Aralık 2021 Cumartesi Saat: 16:01 Nepal’in Kolti bölgesinde bulunan Bajura Havaalanında ilginç anlar yaşandı. Lastiği patlayan uçak, yolcular tarafından itilerek pistten çıkarıldı. Görüntüler sosyal medyada viral oldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61ab668dfb646842c53a1933" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Haluk Bilginer'in ''Cübbeli Ahmet'' videosu olay oldu Hastane açılışına katılan AK Partili Ünal'a soğuk duş! ''Herhalde pek mutlu olmadılar'' İstanbul'da taksici dehşeti kamerada! Kadın yolcu ölümden döndü Güldal Akşit son yolculuğuna uğurlandı Yolda bulduğu 2 milyonluk pırlanta kolyeyi sahibine teslim etti, bir dayak yemediği kaldı Bin 300 personelle Eren Kış-11 operasyonu başladı Araba çalıp şehir şehir gezen çocuklar sonunda yakalandı HaberTürk canlı yayınında Nagehan Alçı ile Sevilay Yılman birbirine girdi Geri dönüşüm fabrikası alev alev yandı