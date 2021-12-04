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  4. Havaalanında şaşırtan görüntüler! Uçağı yolcular itti

Havaalanında şaşırtan görüntüler! Uçağı yolcular itti

Nepal’in Kolti bölgesinde bulunan Bajura Havaalanında ilginç anlar yaşandı. Lastiği patlayan uçak, yolcular tarafından itilerek pistten çıkarıldı. Görüntüler sosyal medyada viral oldu.

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