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  3. 12 Temmuz 2019 08:59

Havada kabus ! Uçak türbulansa girdi: 30 yaralı

Kanada ile Avustralya seferini yapan yolcu uçağının, Hawaii hava sahasında türbulansa girmesi sonucu 30 kişinin yaralandığı bildirildi.

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