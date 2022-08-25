  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Havada kriz! THY pilotları uçuşlara yetişemedi, yolcular isyan etti

Havada kriz! THY pilotları uçuşlara yetişemedi, yolcular isyan etti

Türk Hava Yolları’nın İstanbul’dan Sivas seferini yapacak 08.45 uçağı pilot olmadığı gerekçesiyle 4 saat ertelendi, erteleme yolcuların tepkisine neden oldu.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Otel havuzunda canlı yayın yapan hemşirenin acı sonu
İstanbul'da korku dolu anlar; herkes intihar sandı ama...
İbrahim Tatlıses Bodrum'da ölümden döndü
Gazeteciler Tuvana Türkay ve İzzet Antebi çiftini kızdırdı
Ünlü ekonomist Tunç Şatıroğlu, ekonomiyi anlatırken koltuktan düştü
Ankara 'da DEAŞ operasyonu: 13 şahıs yakalandı
İstanbul'da şimşekler gökyüzünü aydınlattı
FSM Köprüsü, Ukrayna için ışıklandırıldı
Yine define kazısı yine facia! 15 metrelik kuyuda can verdiler