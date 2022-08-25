Havada kriz! THY pilotları uçuşlara yetişemedi, yolcular isyan etti

Türk Hava Yolları’nın İstanbul’dan Sivas seferini yapacak 08.45 uçağı pilot olmadığı gerekçesiyle 4 saat ertelendi, erteleme yolcuların tepkisine neden oldu.

Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6307474e83cf7d5b1d44b25b" allowfullscreen></iframe>