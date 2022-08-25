Anasayfa Video Galeriler Gündem Havada kriz! THY pilotları uçuşlara yetişemedi, yolcular isyan etti Havada kriz! THY pilotları uçuşlara yetişemedi, yolcular isyan etti 25 Ağustos 2022 Perşembe Saat: 12:56 Türk Hava Yolları’nın İstanbul’dan Sivas seferini yapacak 08.45 uçağı pilot olmadığı gerekçesiyle 4 saat ertelendi, erteleme yolcuların tepkisine neden oldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6307474e83cf7d5b1d44b25b" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Otel havuzunda canlı yayın yapan hemşirenin acı sonu İstanbul'da korku dolu anlar; herkes intihar sandı ama... İbrahim Tatlıses Bodrum'da ölümden döndü Gazeteciler Tuvana Türkay ve İzzet Antebi çiftini kızdırdı Ünlü ekonomist Tunç Şatıroğlu, ekonomiyi anlatırken koltuktan düştü Ankara 'da DEAŞ operasyonu: 13 şahıs yakalandı İstanbul'da şimşekler gökyüzünü aydınlattı FSM Köprüsü, Ukrayna için ışıklandırıldı Yine define kazısı yine facia! 15 metrelik kuyuda can verdiler