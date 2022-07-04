Anasayfa Video Galeriler Gündem Havada panik! Yolcu uçağına savaş uçakları eşlik etti Havada panik! Yolcu uçağına savaş uçakları eşlik etti 04 Temmuz 2022 Pazartesi Saat: 17:45 İngiltere'nin başkenti Londra'dan İspanya'nın tatil bölgesi Menorca'ya seyahat eden EasyJet uçağına savaş uçakları eşlik etti. Uçaktaki yolcular panik dolu anlar yaşadı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62c2fd1221f32153274034f3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Eski çalıştığı iş yerine çekiçle gelip bütün camları kırdı Fare, yavrusunu kapan yılana böyle saldırdı Marmaris'te köpekbalığını paspasla kovaladılar Antalya'da 2 kadının saç saça baş başa kavgası olay oldu ''Arsa bizim'' dedi, Türkiye'nin turizm cennetini kapattı Dolandırıcılardan internette yeni tuzak! Şimdi de böyle dolandırıyor Metroda içki içen yolcu ortalığı karıştırdı İstanbul'da kahreden görüntü! Yerli otomobil TOGG 200 km hızlaotoyolda görüntülendi