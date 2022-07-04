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  4. Havada panik! Yolcu uçağına savaş uçakları eşlik etti

Havada panik! Yolcu uçağına savaş uçakları eşlik etti

İngiltere'nin başkenti Londra'dan İspanya'nın tatil bölgesi Menorca'ya seyahat eden EasyJet uçağına savaş uçakları eşlik etti. Uçaktaki yolcular panik dolu anlar yaşadı.

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