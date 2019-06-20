Havadaki paraşütçüyü gören gençlerin şiveli konuşmaları güldürdü
20 Haziran 2019 15:30
Havadaki paraşütçüyü gören gençlerin şiveli konuşmaları güldürdü
Afyonkarahisar’ın Sinanpaşa ilçesine bağlı Tınaztepe beldesinde, yamaç paraşütü yapan birini gören 2 gencin şiveli konuşmaları dikkat çekti. Paraşütüyle birlikte havada süzülen kişiyi gören 2 genç, hemen telefonlarıyla kayda girdi. Yöresel konuşmalarıyla durumu yorumlayan ve bu anları kaydeden kişiler, videoyu da bir sosyal paylaşım sitesinde yayınladı. Yüzlerce beğeni, yorum ve paylaşım...