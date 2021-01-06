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  3. 06 Ocak 2021 14:30

Havai fişek fabrikası patlaması davası ertelendi

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamaya ilişkin 7 sanığın yargılanmasına başlandı. Duruşma 15 Mart'a ertelendi.

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