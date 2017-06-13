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  3. 13 Haziran 2017 11:15

Havai fişekler mezuniyet gecesini kabusa çevirdi: 9 yaralı

Antalya’nın Alanya ilçesinde mezuniyet töreni sırasında patlatılan hava fişekler sebebiyle 5'i hafif 9 kişi yaralandı. Olay anı ve yaşanan panik öğrenci ve ailelerin kameralarına yansıdı.

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Mendil satan çocukların, D-100 karayolundaki tehlikeli yürüyüşü
Mendil satan çocukların, D-100 karayolundaki tehlikeli yürüyüşü
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Hatayda ipek böcekçiliği yaşatılıyor
Hatayda ipek böcekçiliği yaşatılıyor
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Denizlide trafikte pes dedirten görüntü
Denizlide trafikte pes dedirten görüntü
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Tuvalet deliğindeki telefonunu alırken kolundan oluyordu
Tuvalet deliğindeki telefonunu alırken kolundan oluyordu
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Pendikte cep telefonu hırsızlığı kamerada
Pendikte cep telefonu hırsızlığı kamerada
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500 polisle bin çadırda 5 bin kişi arandı
500 polisle bin çadırda 5 bin kişi arandı