Havai fişeklerden yayılan gaz 20 öğrenciyi hastanelik etti
26 Eylül 2018 23:40
Havai fişeklerden yayılan gaz 20 öğrenciyi hastanelik etti
Pakistan’da düzenlenen bir yemin töreninde kullanılan havai fişeklerden yayılan gaz 20 öğrenciyi hastanelik etti. Pakistan’ın Pencap eyaletindeki Vehari bölgesindeki bir okulda düzenlenen yemin töreninde kullanılan havai fişekler sebebi ile 20 öğrenci hastanelik oldu. Havai fişeklerin yaydığı gazdan ciddi anlamda etkilenen öğrencilere önce ambulanslarda müdahale edildi. Daha sonra ise...