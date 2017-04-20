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  3. 20 Nisan 2017 12:57

Havalandıktan kısa bir süre sonra!.. O anlar kamerada!

Nijerya Aero Contractor havayoluna ait uçakta kalkıştan kısa süre sonra kabini kaplayan duman büyük korkuya neden oldu.

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