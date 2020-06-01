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  3. 01 Haziran 2020 21:35

Havalimanı pisti bitmeyince Vali isyan etti: Utancımdan sokağa çıkamam

Erzurum Havalimanı'nda devam eden çalışmaları kontrol eden Vali Okay Memiş, "Bu sene de burası bitmezse ben valilik mesleğini yapamam kardeşim, utancımdan sokağa çıkamam" açıklamalarında bulundu.

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