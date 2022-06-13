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Havalimanı servis aracındaki hırsızlık anı kamerada

İstanbul'daki havalimanı servisi içerisinde bir kişi servis aracındaki gazetecinin çantasını boşaltıp ortadan kayboldu. O anlar kamerada....

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