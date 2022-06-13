Anasayfa Video Galeriler Gündem Havalimanı servis aracındaki hırsızlık anı kamerada Havalimanı servis aracındaki hırsızlık anı kamerada 13 Haziran 2022 Pazartesi Saat: 12:20 İstanbul'daki havalimanı servisi içerisinde bir kişi servis aracındaki gazetecinin çantasını boşaltıp ortadan kayboldu. O anlar kamerada.... Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62a7015f6b61d1558f0a4dc3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bu ilginç görüntüler Türkiye'de çekildi! Doğanın boksörleri fotokapana yakalandı İzmit Körfezi siyaha büründü Kavga ettiği kişiyi kurşun yağmuruna tuttu Kaldırımda dehşet! Aracıyla kadını vitrine soktu Hırsız diye dövdü ama... Bakın kim çıktı! Serdar Ortaç sahnede yere kapaklandı Meteoroloji Genel Müdürü oğlunun düğünü öncesi hava durumuna bakmayı unutunca.... İstanbul'da korkutan yangın! Alevler geceyi gündüze çevirdi Cübbeli Atatürk'e hak verip, Diyanet'i eleştirdi