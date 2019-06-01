Havalimanı yolunda hafriyat kamyonu kazası drone ile görüntülendi
01 Haziran 2019 15:50
Havalimanı yolunda hafriyat kamyonu kazası drone ile görüntülendi
İstanbul Havalimanı yolunda toprak yüklü hafriyat kamyonu devrildi. Kazada toprak zeminle araç arasında sıkışan sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi. Kazanın meydana geldiği alan drone ile havadan görüntülendi Kaza, 14.00 sıralarında D 20 karayolu Işıklar mevkisinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre Muzaffer Ulaçaoğlu yönetimindeki 34 AGM 165 plakalı toprak yüklü hafriyat kamyonu...