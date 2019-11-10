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  3. 10 Kasım 2019 16:00

Havalimanına inen uçak alev aldı

Ukraynalı havayolu şirketi SkyUp’a ait yolcu uçağı, Mısır’daki Şarm El Şeyh Havalimanı'na iniş yaptıktan sonra alev aldı. Yangın kontrol altına alınırken 189 yolcu ve 7 mürettebatın tahliye edildiği, olayda kimsenin yaralanmadığı ifade edildi.

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