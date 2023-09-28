Anasayfa Video Galeriler Gündem Havalimanında dehşet: 140 kişi hayatını kaybetti Havalimanında dehşet: 140 kişi hayatını kaybetti 28 Eylül 2023 Perşembe Saat: 14:30 Mali'de bir yolcu uçağı havalimanında pistten çıktı. Pistten çıkan uçak infilak ederek alev alırken korkunç olayda 140 kişi hayatını kaybetti. Korkunç kaza saniye saniye kameralara yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/651563d09a520b16f30956b3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Ufuk Bayraktar'ın kafesinde silahlı saldırı: Yaralılar var İstanbul'da büyük patlama! Aile içi cinnet: Eşini öldürdü, çocuklarını ve komşusunu yaralayıp intihar etti! İki kız çocuğuna öldüresiye dayak kamerada Türkiye'de görülen örümcek türü için kritik açıklama Çanakkale'de sağanak: Bir tekne battı, yollar göle döndü ERİS'ten sonra şimdi de aşıdan kaçabilen PİROLA alarmı! 3 yaşındaki çocuk evde bulduğu tabancayla kendini vurdu İstanbul'da 30 yıldır bitmek bilmeyen kentsel dönüşüm bilmecesi