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Havalimanında dehşet: 140 kişi hayatını kaybetti

Mali'de bir yolcu uçağı havalimanında pistten çıktı. Pistten çıkan uçak infilak ederek alev alırken korkunç olayda 140 kişi hayatını kaybetti. Korkunç kaza saniye saniye kameralara yansıdı.

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