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  3. 05 Mayıs 2019 15:54

Havalimanında ele geçirilenler herkesi şaşırttı

İstanbul ve İzmir'de gerçekleştirilen operasyonlarda 400 gelincik derisi ve 25 bin sülük ele geçirildi.

Video Galeri
Şehit eşinden hainlere tokat gibi yanıt
Şehit eşinden hainlere tokat gibi yanıt
Video Galeri
Galatasaray kafilesi yola çıktı
Galatasaray kafilesi yola çıktı
Video Galeri
Beşiktaş derbi için yola çıktı
Beşiktaş derbi için yola çıktı
Video Galeri
Arazi aracıyla dereyi geçerken mahsur kaldılar
Arazi aracıyla dereyi geçerken mahsur kaldılar
Video Galeri
Beşiktaş taraftarı Türk Telekom Stadyumu’na geldi
Beşiktaş taraftarı Türk Telekom Stadyumu’na geldi
Video Galeri
Beşiktaş taraftarı Galatasaray derbisi için yola çıktı
Beşiktaş taraftarı Galatasaray derbisi için yola çıktı
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