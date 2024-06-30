Anasayfa Video Galeriler Gündem Havalimanında gergin anlar: Yolcular firmanın ofisini bastı Havalimanında gergin anlar: Yolcular firmanın ofisini bastı 30 Haziran 2024 Pazar Saat: 13:56 Güncelleme: 30 Haziran 2024 Pazar 13:56 Antalya Havalimanı'nda seferlerin aksaması nedeniyle yolcular Sunexpres'in ofisini bastı. Yaşanan gerginlik polisin araya girmesiyle yatıştı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/668139dfcd9190bbaa0a5d93" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Beton mikseri gelin arabasının üzerine devrildi: 1 ölü 36 bin kişiye ''hayal'' satarak 10 milyar TL çarptılar İzmir'de felaketin boyutu gündüz ortaya çıktı Türk hekimlerden tıp dünyasında ses getirecek keşif Topkapı Sarayı'nda bir ilk: Gece ziyaretleri başladı Düğünde istek parça kavgasında kan aktı: Yaralılar var Cemal Enginyurt'tan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yaylım ateşi; demediğini bırakmadıCemal Enginyurt'tan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yaylım ateşi; demediğini bırakmadı Türk'e imkansız de otur izle: Bu da Rizeli usulü asansör Yusufeli Barajı sonrası yapılan tünel çöktü