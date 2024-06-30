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  4. Havalimanında gergin anlar: Yolcular firmanın ofisini bastı

Havalimanında gergin anlar: Yolcular firmanın ofisini bastı

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Antalya Havalimanı'nda seferlerin aksaması nedeniyle yolcular Sunexpres'in ofisini bastı. Yaşanan gerginlik polisin araya girmesiyle yatıştı.

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