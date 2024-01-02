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  4. Havalimanında kabus: Çarpışan 2 yolcu uçağı alev topuna döndü

Havalimanında kabus: Çarpışan 2 yolcu uçağı alev topuna döndü

Japonya'nın başkenti Tokyo'daki Haneda Uluslararası Havalimanı'na iniş yapan bir yolcu uçağı pistteki sahil güvenlik uçağı ile çarpıştı. Patlama anı da kayıt altına alındı.

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