Anasayfa Video Galeriler Gündem Havalimanında operasyon: Kitap kapaklarına gizlemişler Havalimanında operasyon: Kitap kapaklarına gizlemişler 07 Haziran 2021 Pazartesi Saat: 14:10 İstanbul Havalimanı'nda yapılan operasyonda, çocuk kitaplarına gizlenmiş uyuşturucu madde ele geçirildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60bdfeaab51a6d73af1eea43" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bodrum'da sahiller doldu taştı Kocasına kızan kadın balkondan atladı LGS'de tepki çeken iddia: Şube müdürü çocuğuyla görüştü Jeff Bezos, kardeşiyle birlikte uzaya çıkıyor Düğün günü gelinin saçını yapan kuaför dehşeti yaşadı Müge Anlı'da yine ortalık karıştı! Dondurma almaya çıktı, iki çocuk sahibi adamla kaçtı Kahramanlar bu sefer 2 tekerle geldi! Kadına şiddeti motosikletliler engelledi Erdoğan'ın karşısında bacak bacak üstüne atınca... Sırtına saplı bıçakla, Almanya'daki ablasını görüntülü aradı