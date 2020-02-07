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  3. 07 Şubat 2020 17:25

Havalimanındaki uçak kazası nasıl yaşandı ? Simülasyonda canlandırdılar

3 kişinin hayatını kaybettiği Sabiha Gökçe Havalimanı'ndaki uçak kazası iniş simülasyonunda canlandırıldı. Kaza anında kokpitte neler yaşandı ?

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