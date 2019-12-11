  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 11 Aralık 2019 12:45

Havalimanlarında 2020 otopark ücretleri belli oldu

Havalimanlarında 2020 yılında uygulanacak otopark ücret tarifleri belirlendi. Buna göre, İstanbul Havalimanı'nda otomobiller için kapalı otoparkın bir saatlik fiyatı 23 TL'ye çıkacak.

Video Galeri
Meclis'te kavga ! Vekiller birbirine girdi
Meclis'te kavga ! Vekiller birbirine girdi
Video Galeri
Önce Antalya, şimdi de Marmara Bölgesi! Meteoroloji'den yağış alarmı
Önce Antalya, şimdi de Marmara Bölgesi! Meteoroloji'den yağış alarmı
Video Galeri
1915 Çanakkale Köprüsü yükseliyor
1915 Çanakkale Köprüsü yükseliyor
Video Galeri
Kepçeyle ''akrobatik'' hareket yapan operatöre ceza
Kepçeyle ''akrobatik'' hareket yapan operatöre ceza
Video Galeri
Kadınlar ilgi gösteriyor, uzmanlar farklı görüşe sahip
Kadınlar ilgi gösteriyor, uzmanlar farklı görüşe sahip
Video Galeri
ABD'de silahlı çatışma ! 6 kişi hayatını kaybetti
ABD'de silahlı çatışma ! 6 kişi hayatını kaybetti
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM