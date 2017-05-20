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  3. 20 Mayıs 2017 08:15

Havaya rastgele ateş eden bir şahsı esnaf bıçak ve silahla kovaladı

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde bir şahıs pompalı tüfekle havaya rastgele ateş etti. Duruma kızan esnaf şahsı bıçak ve silahla kovalayınca hareketli dakikalar yaşandı.

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