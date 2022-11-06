Anasayfa Video Galeriler Gündem Havayı güzel gören soluğu orada aldı, adım atacak yer kalmadı Havayı güzel gören soluğu orada aldı, adım atacak yer kalmadı 06 Kasım 2022 Pazar Saat: 22:05 Bolu'nun doğa harikası Yedigöller Milli Parkı'nda sonbaharda oluşan manzarayı görmek isteyenler parka akın etti. Milli Park girişinde uzun araç kuyrukları oluştu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6368056c11748c457515c353" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İmamoğlu çiftinin gülümseten diyaloğu Necdet Saraç ve Doğan Çağlar arasında canlı yayında ''Togg'' tartışması CHP'li isim paylaştı: ''Erdoğan önce simit yedi, sonra da...'' Erdoğan açılışını yapmıştı ama meğer yolu bile yokmuş Bolu'da can pazarı! Yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var Vali müjdeyi verdi: ''Beyaz petrol keşfettik'' Yok böyle şanssızlık! Satmaya götürürken alev alev yandı Bakan Soylu: Terör örgütüne katılım 100'ün altına düştü Van'da PKK'ya dev operasyon