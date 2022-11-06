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  4. Havayı güzel gören soluğu orada aldı, adım atacak yer kalmadı

Havayı güzel gören soluğu orada aldı, adım atacak yer kalmadı

Bolu'nun doğa harikası Yedigöller Milli Parkı'nda sonbaharda oluşan manzarayı görmek isteyenler parka akın etti. Milli Park girişinde uzun araç kuyrukları oluştu.

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