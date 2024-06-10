Anasayfa Video Galeriler Gündem Havuz başında dehşet anları: İki grup birbirine girdi Havuz başında dehşet anları: İki grup birbirine girdi 10 Haziran 2024 Pazartesi Saat: 13:35 Güncelleme: 10 Haziran 2024 Pazartesi 13:35 İstanbul Avcılar'da bir sitenin havuzunda iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı, 3 kişi gözaltına alındı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6666d6fb921a052d9c0aa903" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Film değil gerçek: Keskin nişancı banka soyguncusunu böyle vurdu Gıda sahtekarlığı en çok bu ürünlerde yapılıyor İzmir'de zincirleme kabus: Araçlar alev topuna döndü Hira Mağarası'nda kuyruğun ucu bucağı gözükmedi Ayşe Ateş: ''Cumhurbaşkanı geçen hafta bizimle görüşecekti, Bahçeli engelledi'' YKS'de skandal: Yapay zekalı kopya düzeneği şoke etti Düğün konvoyu magandaları yangın çıkardı Antalya'dan dünyaya 2 milyon Euro'luk arı ihracatı: Bir ilimizi sağanak vurdu: Sel şehri silip süpürdü