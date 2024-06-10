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  4. Havuz başında dehşet anları: İki grup birbirine girdi

Havuz başında dehşet anları: İki grup birbirine girdi

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İstanbul Avcılar'da bir sitenin havuzunda iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı, 3 kişi gözaltına alındı.

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