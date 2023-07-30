  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Havuz temizliği yaparken ölümden döndü

Havuz temizliği yaparken ölümden döndü

Güncelleme:

Mersin'in Erdemli ilçesinde evinin bahçesindeki havuzu temizleyen S.E., elektrik akımına kapıldı. O anlar ise kameraya yansıdı.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Bu mahallede yaşayanlar buzdolabı yerine mağaraları kullanıyor
Saatlerce işkence edip, kayda aldılar!
Güney Koreli bakandan Hakan Fidan'ı gülümseten sürpriz
İçişleri Bakanlığı, Mahmut Tanal için harekete geçti
Yolcu otobüsü viyadükten düştü: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Esenyurt'ta 2 kişinin öldüğü saldırının görüntüleri ortaya çıktı
''Kocama baktın'' kavgasında tekme ve yumruklar havada uçuştu
Şehitlerin kanı yerde kalmadı: 5 hain öldürüldü
Deprem bölgesinde yeni kabus! Risk büyüyor