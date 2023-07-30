Anasayfa Video Galeriler Gündem Havuz temizliği yaparken ölümden döndü Havuz temizliği yaparken ölümden döndü 30 Temmuz 2023 Pazar Saat: 14:10 Güncelleme: 30 Temmuz 2023 Pazar 14:10 Mersin'in Erdemli ilçesinde evinin bahçesindeki havuzu temizleyen S.E., elektrik akımına kapıldı. O anlar ise kameraya yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64c645215ed7633a3961a263" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bu mahallede yaşayanlar buzdolabı yerine mağaraları kullanıyor Saatlerce işkence edip, kayda aldılar! Güney Koreli bakandan Hakan Fidan'ı gülümseten sürpriz İçişleri Bakanlığı, Mahmut Tanal için harekete geçti Yolcu otobüsü viyadükten düştü: Çok sayıda ölü ve yaralı var Esenyurt'ta 2 kişinin öldüğü saldırının görüntüleri ortaya çıktı ''Kocama baktın'' kavgasında tekme ve yumruklar havada uçuştu Şehitlerin kanı yerde kalmadı: 5 hain öldürüldü Deprem bölgesinde yeni kabus! Risk büyüyor