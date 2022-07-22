Anasayfa Video Galeriler Gündem Havuz yarıldı, iki kişiyi yuttu! İnanılmaz görüntüler Havuz yarıldı, iki kişiyi yuttu! İnanılmaz görüntüler 22 Temmuz 2022 Cuma Saat: 09:50 İsrail'de bir villanın havuzunda çökme meydana geldi. Deliğin yuttuğu iki kişiden biri kurtarılırken, diğerinin ise nerede olduğu bilinmiyor. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62da48b556b0782b19000ca3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Trafikte canı sıkılan kadın arabanın üzerinde twerk yaptı Ersan Şen canlı yayında ''kahretsin'' deyip açıkladı: Dövizi sabitleyecekler! İstanbul merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu Gece yarısı korkutan yangın! Alevler gökyüzüne ulaştı Selen Görgüzel'in ''güzellik'' itirafı olay oldu: ''Sünnet derisinden...'' Kadınların saç saça çocuk kavgası kamerada Sadettin Saran’dan Milli Eğitim'de acil reform çağrısı ''Londra'da'' olduğu iddia edilen Berat Albayrak İstanbul'dan çıktı Rapçi Murda’dan kendisine para atan izleyicisine olay yanıt