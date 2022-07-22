Havuz yarıldı, iki kişiyi yuttu! İnanılmaz görüntüler

İsrail'de bir villanın havuzunda çökme meydana geldi. Deliğin yuttuğu iki kişiden biri kurtarılırken, diğerinin ise nerede olduğu bilinmiyor.

Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62da48b556b0782b19000ca3" allowfullscreen></iframe>