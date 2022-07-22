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  4. Havuz yarıldı, iki kişiyi yuttu! İnanılmaz görüntüler

Havuz yarıldı, iki kişiyi yuttu! İnanılmaz görüntüler

İsrail'de bir villanın havuzunda çökme meydana geldi. Deliğin yuttuğu iki kişiden biri kurtarılırken, diğerinin ise nerede olduğu bilinmiyor.

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