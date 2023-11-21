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  4. Hayal değil gerçek: Bu ilçemizde suyun ardından elektrik de ücretsiz olacak

Hayal değil gerçek: Bu ilçemizde suyun ardından elektrik de ücretsiz olacak

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Uçhisar Kasabasında uygulanan ücretsiz yemek, ulaşım ve sudan sonra elektrik de vatandaşlara ücretsiz verilecek.

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