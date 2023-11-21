Anasayfa Video Galeriler Gündem Hayal değil gerçek: Bu ilçemizde suyun ardından elektrik de ücretsiz olacak Hayal değil gerçek: Bu ilçemizde suyun ardından elektrik de ücretsiz olacak 21 Kasım 2023 Salı Saat: 09:52 Güncelleme: 21 Kasım 2023 Salı 09:52 Uçhisar Kasabasında uygulanan ücretsiz yemek, ulaşım ve sudan sonra elektrik de vatandaşlara ücretsiz verilecek. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/655c53ca99fd78db2f034333" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da trafik magandaları kamerada: Önünü kesip yumrukladılar Bolu Dağı geçişi trafiğe kapatıldı İYİ Parti'nin CHP ile ittifak şartı ortaya çıktı Kar esareti erken başladı: 142 yerleşim yerinin yolu kapandı Zonguldak'ta 2'ye bölünen geminin son görüntüleri Şoförü kalp krizi geçiren yolcu otobüsündeki ''hayat kurtaran'' müdahale kamerada Erdoğan: ''Bunun adı savaş değil, devlet terörüdür'' Kayıp gemiden geriye 1 cansız beden ve sadece bu görüntü kaldı 7 ilde dev uyuşturucu operasyonu: Çok sayıda gözaltı var!