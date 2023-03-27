Anasayfa Video Galeriler Gündem Hayalet şehir Yusufeli'nde binalar sular altında Hayalet şehir Yusufeli'nde binalar sular altında 27 Mart 2023 Pazartesi Saat: 11:15 Artvin'de Çoruh Nehri üzerine yapılan Yusufeli Barajı'nda su tutma işlemi devam ediyor. Baraj suları, terk edilmiş binalara kadar geldi, bazı apartmanların ilk katlarının sularla kaplandığı görüldü. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/642150a292cfb51367344f63" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Depremin vurduğu 4 ilimizde 49 gün sonra ders zili çaldı Baltalı ve benzinli psikopat eşine ve bebeğine kabusu yaşattı İstanbul'da faciadan dönüldü! 3 katlı bina gece yarısı çöktü Baltalı ve benzinli psikopat eşine ve bebeğine kabusu yaşattı Bu sefer kadın cinayeti değil, erkek cinayeti! Korkunç kaza! 1 şehit, 1 yaralı... Baraj suları çekilince, yıllardır sular altındaki eski şehir gün yüzüne çıktı Ev sahibi ile kiracı kavgasında ortalık savaş alanına döndü: 8 yaralı var! İstanbul trafiğinde trafik magandası kamerada