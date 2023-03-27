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Hayalet şehir Yusufeli'nde binalar sular altında

Artvin'de Çoruh Nehri üzerine yapılan Yusufeli Barajı'nda su tutma işlemi devam ediyor. Baraj suları, terk edilmiş binalara kadar geldi, bazı apartmanların ilk katlarının sularla kaplandığı görüldü.

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