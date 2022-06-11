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Hayali rakibiyle yumruklaşan boksörden kötü haber

Güney Afrikalı boksör maç esnasında beyin kanaması geçirdi. Olayın gerçekleşme anı ise tüyler ürpertmişti. Güney Afrikalı boksör Simiso Buthelezi, rakibine üstünlük kurduğu sırada birdenbire hayali bir rakiple yumruklaşmaya başladı.

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