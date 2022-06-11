Anasayfa Video Galeriler Gündem Hayali rakibiyle yumruklaşan boksörden kötü haber Hayali rakibiyle yumruklaşan boksörden kötü haber 11 Haziran 2022 Cumartesi Saat: 10:45 Güney Afrikalı boksör maç esnasında beyin kanaması geçirdi. Olayın gerçekleşme anı ise tüyler ürpertmişti. Güney Afrikalı boksör Simiso Buthelezi, rakibine üstünlük kurduğu sırada birdenbire hayali bir rakiple yumruklaşmaya başladı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62a4481f14cc4270296ec673" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Doktorun ''şok geçirmesi lazım'' diyen kadına silahlı saldırı! Kriz cübeliyi de vurdu: ''Allah uyandırsın milleti'' İstanbul'un Tekası Esenyurt'ta silahlı saldırı İstanbul'da büyük kaza! İETT otobüsü ile 2 tur otobüsü çarpıştı İstanbul'da halk sokağa döküldü; AK Partili başkana istifa çağrısı! Kıskanılan Türkiye bu mu ? Kahreden ucuz şeker izdihamı Cem Yılmaz ve Ercan Saatçi'den sosyal medyayı sallayan düet İzmir'de sokak ortasında katliam! 3 ölü var! Ersan Şen'den canlı yayında dikkat çeken teklif