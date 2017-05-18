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  3. 18 Mayıs 2017 11:50

Hayallerinin ötesini mezuniyet defilesinde sundular

İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi (İKBU) Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü son sınıf öğrencileri mezuniyet projesi kapsamında “… Ötesi” temalı ilk defilelerini gerçekleştirdi.

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Evlilik sezonu, çeyiz sandığı satan esnafın yüzünü güldürdü
Evlilik sezonu, çeyiz sandığı satan esnafın yüzünü güldürdü
Video Galeri
İplik fabrikasında 23 günde ikinci kez yangın çıktı
İplik fabrikasında 23 günde ikinci kez yangın çıktı
Video Galeri
Türk Yıldızları ve Solotürkün gösterisi kokpit kamerasında
Türk Yıldızları ve Solotürkün gösterisi kokpit kamerasında
Video Galeri
Özel harekatın videosu minik öğrencileri ağlattı
Özel harekatın videosu minik öğrencileri ağlattı
Video Galeri
Taksimde yürekleri sızlatan görüntü
Taksimde yürekleri sızlatan görüntü
Video Galeri
Arabalı vapurun lüks yata çarpma anı saniye saniye kamerada
Arabalı vapurun lüks yata çarpma anı saniye saniye kamerada